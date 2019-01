Disparition d'Emiliano Sala : tifos, chants, match arrêté... Le vibrant hommage du FC Nantes à son héros

Un hommage, pas un adieu. Mercredi soir, à la Beaujoire, Emiliano Sala était dans toutes les têtes. Un peu plus d'une semaine après la tragique disparition en mer de son ancien attaquant, dans l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff, le FC Nantes retrouvait pour la première fois les terrains face à Saint-Etienne, à l'occasion de la 22e journée de Ligue 1, pour un match forcément chargé en émotions. Conformément aux souhaits de la famille de l'Argentin, qui garde toujours le fol espoir de retrouver Emiliano, le peuple vert et jaune a salué entre tristesse et nostalgie l'ancien héros de la Beaujoire.





"Tout a été préparé en accord avec la famille. Ce ne sont que des messages d'espoir et de soutien pour Emiliano et sa famille", soufflait-on du côté du club nantais, en contact régulier avec les proches de l'ancien buteur. Ainsi, il n'y a ni eu minute de silence, ni minute d'applaudissements avant le coup d'envoi. Une immense bâche où figurait le portrait de l'Argentin a été installé dans le rond central durant l'avant-match et des vidéos ont été diffusées sur les écrans du stade.