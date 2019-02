Pourquoi la famille d’Emiliano Sala craint que l’avion ne soit jamais extrait de l’eau...

La principale contrainte empêchant le remorquage reste la météo. "Une mer plate est nécessaire", a confié David Mearns au Guardian lundi soir. Or, en cette saison, les tempêtes sont quotidiennes au-dessus de la Manche... Ce mardi, auprès de l’AFP, le scientifique nuance toutefois son propos de la veille : "Il faut parvenir à soulever l’avion sans bouger le corps, et s’assurer que l’appareil reste en un seul morceau. Mais techniquement, c’est possible, en quelques jours. La profondeur n’est pas vraiment un problème, et avec le bon navire on peut gérer la météo. Franchement, c'est une question de volonté."