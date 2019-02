Disparition d'Emiliano Sala : que peut révéler l'épave de l'avion retrouvée au fond de la Manche ?

Que s'est-il passé le 21 janvier à 20h23 à bord de l'avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala et son pilote David Ibbotson ? Depuis la découverte de l'épave du Piper PA-46 Malibu à 67 mètres de profondeur dans la Manche, dimanche 3 février au petit matin, soit treize jours après sa mystérieuse disparition entre Nantes et Cardiff, les experts du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) cherchent à déterminer les causes de l'accident. Comment l'avion a-t-il percuté l'eau ? Quelles données vont pouvoir être extraites en l'absence de boîte noire à l'intérieur du monomoteur ? L'épave, semble-t-il en bon état, peut-elle être renflouée ? Autant de questions auxquelles les enquêteurs vont tenter de répondre.





Afin de mieux comprendre ce que l'épave de l'appareil retrouvé au fond de la Manche peut révéler, LCI s'est entretenu avec Philippe Plantin de Hugues, enquêteur senior du BEA, l'autorité responsable en France des enquêtes relatives à l'avion civile pour les accidents et incidents graves. Rentré en 1993 au bureau d'enquête et d'analyse, le conseiller spécial sur les affaires internationales et la réglementation garde toutefois un devoir de réserve par respect pour l'enquête en cours.