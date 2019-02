Disparition d'Emiliano Sala : qui est David Mearns, l'explorateur marin qui a retrouvé l'épave de l'avion ?

Diplômé de géologie et de biologie marine, David Mearns est à la fois un océanographe, un historien et un aventurier. L'explorateur des fonds marins est aussi connu pour être un "chasseur d'épaves", estimé et réputé, qui a aidé à résoudre un certain nombre de grands mystères maritimes. En 2001, il a retrouvé l'un des plus grands navires de guerre britannique, le HMS Hood, torpillé par le Bismarck en mai 1941 avec 1418 hommes à son bord. Avec sa société Blue Water Recoveries, il a localisé en 2008 le croiseur léger australien, HMAS Sydney, coulé le 19 novembre 1941 avec son équipage de 645 hommes. Parmi ses références, il compte également la découverte du Nau Esméralda, vaisseau amiral de la flotte dirigée par Vasco de Gama lors de son deuxième voyage dans les Indes entre 1502 et 1503, qui a sombré après une grosse tempête. Mearns et son équipe l'ont identifié dans les eaux d'Oman en 2015.