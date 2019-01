Disparition d'Emiliano Sala : une cagnotte en ligne récolte plus de 110 000 euros pour financer les recherches

Impossible pour ses proches comme pour ses fans de renoncer. Vendredi, cinq jours après la disparition au-dessus de la Manche de l'avion qui transportait le footballeur de 28 ans Emiliano Sala et le pilote anglais Dave Ibbotson, une cagnotte a été lancée sur le site Gofundme.Com afin de financer la poursuite des recherches. La veille, la police de Guernesey avait annoncé la fin de celles-ci.





"Cette cagnotte a été créée face à l’urgence de la situation et la décision des autorités de ne pas poursuivre les recherches. Elle a pour unique objectif, via un organisme spécialisé à but non lucratif, d’aider la famille d’Emiliano et du pilote Dave Ibbotson à continuer les recherches. Merci à vous d’aider du montant que vous souhaitez", peut-on lire sur le site.





En quelques heures, celle-ci avait déjà récolté plus de 110 000 euros.