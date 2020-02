Drame de Furiani : l'Assemblée vote pour un jour sans match de football le 5 mai

"Pas de match le 5 mai". Vingt-huit ans après la catastrophe du stade Furiani, où une tribune montée à la hâte s'était effondrée, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés, la Corse est toujours meurtrie dans sa chair. Depuis des années, le collectif des victimes et leurs familles réclame l'interdiction des matches le 5 mai, face aux réticences de la Ligue et de la Fédération, gênées dans l'organisation de leurs compétitions et qui privilégient des gestes ou des cérémonies d'hommages. Il a enfin été entendu.

Jeudi 13 février, l'Assemblée nationale a voté en faveur d'une journée sans matchs de football le 5 mai, en hommage aux victimes du drame. Porté par le député de Haute-Corse Michel Castellani, le texte visant à sacraliser cette date avait déjà été adopté en commission avec le soutien de la majorité et a été adopté en première lecture à la quasi unanimité. Il doit maintenant être examinée par le Sénat. Déjà, en 1992, François Mitterrand, alors Président, avait promis qu'il n'y aurait plus de matches le 5 mai, sans que cela n'aboutisse.