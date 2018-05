Droits TV : Canal + aurait proposé des enchères à… 2 euros

L’objectif était alors de faire capoter et annuler l’appel d’offres en n’atteignant pas les prix de réserve (prix plancher) mis en place par la Ligue pour les trois premiers lots. Malheureusement pour Canal, ce coup de bluff n’a pas fonctionné puisque Mediapro et BeIN ont fait des offres bien plus élevées, supérieures aux prix de réserve.