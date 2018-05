Droits TV : Mediapro, ce groupe espagnol qui s'offre la Ligue 1

Mediapro a raflé le gros lot. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce mardi que le groupe espagnol était le grand gagnant de l'appel d'offres concernant les droits TV du championnat de France pour la période 2020-2024. Un joli coup de plus pour ce géant de l'audiovisuel en Espagne, qui pourrait ces prochains mois créer une chaîne 100% sport, dédiée au football français.





Une chaîne de plus, rien d'étonnant pour Mediapro. Si elle est inconnue du public français, l'entreprise est en effet incontournable du secteur audiovisuel en Espagne depuis sa création en 1994. Basée à Barcelone, elle est impliquée dans le cinéma, avec des productions tel que "Midnight in Paris" de Woody Allen ou la série "The Young Pope". Côté télévision, elle détient les chaînes La Sexta et Gol. Mais surtout, elle est présente dans le sport, où elle possède plusieurs droits : Mediapro est titulaire de la Ligue des champions en Espagne, de 8 matches sur 10 du championnat d'Espagne et des droits internationaux de cette même Liga. Mediapro fait partie d'un groupe plus large, Imagina, qui compte 6.500 employés. Le président de Mediapro est Jaume Roures, un homme d'influence dans le milieu des médias en Espagne, réputé proche des indépendantistes catalans.