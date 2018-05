Droits TV de Ligue 1: à qui appartient Mediapro et quels matchs le groupe a achetés ?

Mediapro a raflé le gros lot. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé ce mardi que le groupe espagnol était le grand gagnant de l'appel d'offres portant sur les droits TV du championnat de France pour la période 2020-2024. Au total, ceux-ci - que ce sont également partagés BeIN Sports et Free - rapportent 1.15 milliard d'euros par saison à la Ligue. Un joli coup de plus pour ce géant de l'audiovisuel en Espagne, qui pourrait ces prochains mois créer une chaîne 100% sport, dédiée au football français.





Mediapro s'offre donc les dix plus belles affiches de L1 et 28 matchs de choix 3, ainsi que la rencontre du vendredi à 21h et le celle du samedi à 17h. Il a également mis la main sur le lot 4, celui qui comprend l'affiche du dimanche à 13h et les 4 matchs dominicaux programmés à 15h.