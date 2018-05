Droits TV : plus d'un milliard d'euros par saison dès 2020 pour la LFP, Canal + évincé

C'est une petite révolution dans le monde du football français. Les droits TV domestiques de la période 2020-24 du Championnat de France, qui ont été attribués ce mardi, ont atteint des sommets, puisque le montant annuel s'élève à 1,153 milliard d'euros. Des droits TV qui rabattent les cartes au sein des diffuseurs, puisque Canal + perd sa place.





C'est en effet le groupe espagnol Mediapro qui a raflé les principaux "lots" mis aux enchères par la Ligue. Dans le détail, le lot N.1, qui comprend notamment les 10 plus belles affiches de la saison et l'affiche du dimanche à 21h00, et le lot N.2, qui comprend le vendredi 21h00 et le samedi 17h00, ont été attribués à Mediapro. Le lot N.3, qui compte le samedi à 21h00 et le dimanche à 17h00, a été attribué à BeIN Sports. "C'est un appel d'offres fructueux, avec une augmentation significative de nos droits TV", s'est félicitée la présidente de la LFP, Nathalie Boy de la Tour. Les droits pour la période 2016-2020 s'élevaient à 762 millions d'euros.