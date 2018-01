Du rififi au PSG : Thiago Silva tacle sèchement Edinson Cavani et Javier Pastore

Mercredi soir, autre son de cloche : "Le coach et le club vont leur donner la possibilité de revenir, comme je l'ai dit. On doit rester tous ensemble, même s'ils ont eu une attitude qui n'était pas bonne pour le groupe. Dans un moment aussi important pour le club, on doit réfléchir avant de se conduire comme ça, ce n'est pas bon pour tout le monde. Après, il y a une différence entre Pastore et Cavani. Pastore, je crois qu'il a dit au club qu'il voulait partir, et à la fin, ils n'ont pas trouvé d’accord. Cavani, c'est un peu différent. Mais c'est important pour le club qu'ils reviennent tous les deux le plus vite possible."





Une certitude : même si le PSG ne les a pas officiellement sanctionnés, les intéressés se souviendront longtemps de cette déclaration.