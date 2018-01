Avec 157 buts au PSG, Edinson Cavani efface Zlatan Ibrahimovic des tablettes

Une jolie récompense pour cet attaquant besogneux qui a dû longtemps laisser la part belle - et la place d'avant-centre - au géant suédois lors de leurs trois saisons communes au PSG et qui a vu débarquer cette année les prodiges Neymar et Kylian Mbappé à ses côtés. Un nouveau chiffre référence qui le place donc devant Ibra (156), devant Pauleta (109) ou encore Rocheteau (100) et, mieux, qui fait apaise tous ceux qui piaffaient d'impatience. Le Parc des Princes avait en effet rugi et sifflé, le 17 janvier, lorsque, durant le carton contre d'infortunés Dijonnais (8-0), Neymar n'avait pas daigné laisser à l'Uruguayen le soin de marquer un penalty qui lui aurait permis d'effacer le record un peu plus tôt, alimentant ainsi le fantasme d'un vestiaire déchiré entre deux de ses attaquants stars... y compris à l'étranger.