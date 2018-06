Ekaterinbourg : les supporters des Bleus gonflés à bloc

Les supporters péruviens seront 25 000 au stade Ekaterinbourg Arena, contre 2 000 pour les Français. A défaut d'être nombreux, les tricolores sont tout de même malins et bien décidés à se faire entendre. A quelques heures du match contre le Pérou, la fête a déjà démarré et tous se retrouvent au quartier général, point de ralliement des supporters français où les pronostics vont bon train.



