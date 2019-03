France-Islande : comment les Vikings en sont arrivés à ne plus faire peur

Incapables de gagner depuis le 14 janvier 2018, et un succès face à la modeste équipe d'Indonésie (4-1), les Islandais a enchaîné douze matches (neuf défaites et trois nuls) sans triompher. "L'Islande est dans le creux de la vague mais les rencontres cette année ont aussi été difficiles. Lors des cinq derniers matches, l'équipe a affronté cinq équipes supposément plus fortes : l'Argentine, le Nigéria, la Croatie, la Suisse et la Belgique", analysait en fin d'année le journaliste au Morgunblaðið. Les "Strákarnir okkar" ont finalement attendu plus d'un an pour regoûter à la victoire le 22 mars lors de leur premier match des éliminatoires à l'Euro 2020 mais ont peiné pour venir à bout d'Andorre (0-2), 132e nation mondiale au classement Fifa.