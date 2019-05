Élise Bussaglia, une footballeuse professionnelle et institutrice de métier

Élise Bussaglia a intégré l'équipe de France de football il y a quinze ans. Cette année 2019, elle va également représenter le pays pour la Coupe du monde féminine du 7 juin au 7 juillet prochain. A part le football, elle est une institutrice de formation. En visitant son école d'enfance à Sedan, là où sa passion est née, la footballeuse replonge dans ses souvenirs et retrouve ses réflexes d'institutrice.



