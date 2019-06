Élysée : les Bleus décorés de la Légion d'honneur

L'heure était aux honneurs à l'Élysée ce mardi. Un an après leur triomphe en Russie, les champions du monde sont promus chevaliers de la Légion d'honneur. Un instant solennel qui s'est déroulé sous les yeux émus de leurs familles et de leurs proches. Didier Deschamps, lui, a été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur.



