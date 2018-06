Emmanuel Macron, douzième joueur de l'Equipe de France

A quelques jours du dernier match amical contre les Etats-Unis et du départ des Bleus pour la Russie, Emmanuel Macron va leur rendre visite à Clairefontaine. Un déjeuner est notamment prévu avec les joueurs, mais également en compagnie de plusieurs personnes dont son épouse, la ministre des Sports Laura Flessel et le président de la FFF Noël Le Graët. Par ailleurs, le président de la République prévoit aussi des entretiens plus personnels avec ses "chouchous". Quels sont ses rapports au foot ? Quid de ses pronostics pour la Coupe du monde ?



