Nantes : des centaines de supporters se réunissent en hommage à Emiliano Sala

"La direction et l'ensemble du club gardent espoir et c'est toute la famille du FC Nantes qui prie pour qu'Emiliano et les autres passagers de l'avion soient enfin retrouvés sains et saufs", a ensuite écrit le club sur son site internet. Sur les lieux des recherches, les secours estiment qu'en cas d’amerrissage, les chances de survie de l'équipage sont "minces".