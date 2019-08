Tirage au sort de la Ligue des champions : pour le PSG, Lille et Lyon, c'est l'heure du grand frisson

Les clubs français vont savoir. Ce jeudi 29 août, à quatre jours de la clôture du mercato estival, le 2 septembre à minuit, le PSG, le LOSC et l'OL, les trois représentants tricolores engagés en Ligue des champions, connaîtront leurs premiers adversaires sur la scène européenne. Le tirage au sort de la phase de poules, effectué à Monaco, aura lieu à partir de 18h et sera diffusé sur RMC Sport 1. Si Paris est assuré de figurer dans le premier chapeau et Lille dans le quatrième, en raison de son faible coefficient UEFA, Lyon a atterri dans le pot numéro 3 après la qualification de l'Ajax contre l'APOEL Nicosie en barrages.





Concernant le processus du tirage, les 32 clubs sont répartis en quatre chapeaux. Vingt-six équipes étaient déjà qualifiées, dont les vainqueurs de la Ligue des champions (Liverpool) et de la Ligue Europa (Chelsea). Les six autres formations ont obtenu leur place via les tours préliminaires. Le chapeau 1, dans lequel se trouve le PSG, est ainsi composé des vainqueurs de la C1 et la C3 ainsi que les champions des six championnats les mieux classés à l'indice UEFA. Les chapeaux 2 à 4, où sont reversés les Dogues et les Gones, sont déterminés en fonction des coefficients des clubs. En respect de la règle établie, deux équipes d'un même pays ne pourront pas s'affronter en poules. Aucun risque, par exemple, d'avoir un Lyon-Lille au premier tour. Une seule certitude : Paris, Lille et Lyon ne seront pas tous logés à la même enseigne.