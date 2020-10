REVIVEZ - 7-1 : la France atomise l'Ukraine, revoyez tous les buts

Sept buts dans la musette ! Largement décimée par le coronavirus et les blessures, l'Ukraine est repartie du Stade de France les valises pleines lors de ce match amical contre les Bleus. Les hommes d'Andreï Chevtchenko ont pris l'eau face à des Tricolores inspirés en attaque. Eduardo Camavinga a trouvé la faille dès la 9e minute, devenant par la même occasion le plus jeune buteur de l'équipe de France depuis l'après-guerre. Olivier Giroud a ensuite alourdi la marque d'un doublé (24', 34'). Deux buts, lors de sa centième sélection, qui le font entrer un peu plus dans l'histoire des Bleus. L'attaquant de Chelsea dépasse Michel Platini et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (42 buts). Largement dominateurs, les joueurs de Didier Deschamps ont marqué un quatrième but avant la pause, sur un contre son camp.

Au retour des vestiaires, les locaux ont été bousculés par une Ukraine plus entreprenante. Très actif dès son entrée, le jeune Tsygankov a réduit la marque à la 50e minute. Les visiteurs ont ensuite connu un véritable temps fort marqué notamment par un poteau. Las, après un échange avec Mbappé, Corentin Tolisso a trompé Bushchan d'une frappe bien placée. Sur une fin de match avec moins de rythme, Mbappé et Griezmann ont donné encore davantage d'ampleur au score face à des Ukrainiens découragés. Finalement, un large et net succès 7-1.

Les Bleus font ainsi le plein de confiance et poursuivent leur série d'invincibilité à domicile. Ils se frotteront au Portugal (dimanche) et à la Croatie (mercredi) dans le cadre de la Ligue des Nations.