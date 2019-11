EN DIRECT - Albanie-France : une défense à trois inédite pour les Bleus de Deschamps, Mbappé forfait

C’est peut-être un détail pour vous, surtout lorsqu’on connaît la chance légendaire de Didier Deschamps à chaque tirage au sort, mais pour les Bleus, ce n’est pas anodin. En effet, si l’équipe de France masculine de football est officiellement qualifiée depuis jeudi pour la phase finale de l’Euro 2020, le match qu’elle dispute ce dimanche soir en Albanie pour clôturer ses éliminatoires ne compte pas pour du beurre. Car lorsqu’il s’agira, le 30 novembre à Budapest, de répartir tous les qualifiés en six groupes, tous les points compteront. Et une victoire à Tirana donnerait bien plus de chances aux Tricolores de bénéficier du statut de tête de série, préservant de mauvaises rencontres prématurées.

Il s’agira aussi, pour les heureux sélectionnés qui se verront accorder du temps de jeu, de se placer en vue de la liste des 23, puisqu’il ne restera qu’un match amical, en mars, avant que le sélectionneur ne rende publics ses choix définitifs en mai. En outre, une prestation aboutie effacerait, ou du moins atténuerait, l’inquiétude née de l’apathie collective constatée jeudi face à la Moldavie (2-1).

"On veut créer plus de mouvement, retrouver du liant, être tranchant dans nos actions et réussir à bousculer l'adversaire. On peut faire mieux, on doit faire mieux", a ainsi affirmé samedi Raphaël Varane, capitaine en l’absence d’Hugo Lloris, qui a pointé que « ce qui énerve le plus Didier Deschamps, c’est le relâchement ». Et il ne vaudrait mieux pas énerver un coach un soir de 100e sur le banc des Bleus.