EN DIRECT - CAN 2019 : suivez avec nous la finale tant attendue entre le Sénégal et l’Algérie !

Notons, du reste, que face aux Fennecs, meilleure attaque de la compétition avec 12 buts, les Lions seront privés de leur meilleur défenseur, Kalidou Koulibaly (Naples), suspendu. Et que les Algériens se sentent investis d’une mission qui dépasse le cadre du sport. "On veut être représentatifs et montrer au monde ce que les Algériens sont capables de faire, comme c'est le cas avec les manifestations chaque vendredi, a ainsi rappelé le milieu Adlène Guedioura. On veut être heureux et célébrer dans l'ordre, tout en ayant le respect des pays dans lesquels on se trouve. C'est très important pour nous." Et maintenant, jouez !