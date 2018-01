EN DIRECT - Coupe de la Ligue : Amiens reçoit le PSG pour une place en demi-finale

Ce mercredi soir, c’est le petit poucet qui se frotte au titan. Le SC Amiens accueille sur sa pelouse du stade de la Licorne le PSG d’Unai Emery. Sur un plan budgétaire, la rencontre oppose le plus petit budget de Ligue 1 (25 millions d’euros) au plus gros (550 millions d’euros). Autant dire que la balance pèse en la faveur des coéquipiers de Neymar. Côté palmarès, la Coupe de la Ligue réussit plutôt bien aux Parisiens, vainqueurs des quatre dernières éditions (2014, 2015, 2016 et 2017). Amiens, quant à lui, n’a jamais remporté le titre.

Mais l’adage le dit très bien : "Il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué". Si les Amiénois ont atteint les quarts de finale, ce n’est pas un hasard. Les hommes de Christophe Pélissier ont su venir à bout de Troyes en seizièmes (2-1) puis de Tours en huitièmes (2-1). Même si balayer le PSG, en route pour un quintuplé, s’annonce compliqué, tout est jouable, surtout en compétition. Unai Emery se toutefois verra privé d'Edinson Cavani, de Javier Pastore, de Lucas et de Thiago Motta. Vous croyez à l'exploit ?