AVANT-MATCH





Interrogé sur la "remontada" de Barcelone il y a deux ans, Thilo Kehrer a déclaré que les Parisiens n'en avaient pas discuté entre eux dans le vestiaire. "On n'a pas parlé de ça. On parle du présent", a-t-il affirmé. "On a confiance en nous. On a un groupe fort, de grands joueurs et de l'expérience. On ne pense qu'à gagner ce match."