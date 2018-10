EN DIRECT – Ballon d’or 2018 : Cristiano Ronaldo figure bien parmi les 30 nommés

Rappelons que c’est la rédaction du vénérable hebdomadaire, créateur de ce fameux trophée en 1956, qui établit cette liste de 30. Le Ballon d’or sera ensuite décerné sur la base du vote d’un jury composé de 176 journalistes spécialisés exerçant à travers le monde (un par pays). Chaque journaliste devra choisir cinq joueurs et les classer. En fonction de ce classement, les joueurs se verront attribuer six, quatre, trois, deux et un point. Le joueur ayant récolté le plus de points au global sera sacré. Nous vous dévoilons, ci-dessous, les noms des 30 heureux élus au fur et à mesure qu’ils seront rendus publics.