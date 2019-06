EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : suivez avec nous le choc entre l’Australie et le Brésil

Deux équipes, deux ambiances. D’un côté, le Brésil, en tête du groupe C, qui espère confirmer son large succès inaugural face à la Jamaïque dimanche (3-0) et ainsi faire un grand pas vers les 8es de finale de cette Coupe du monde en France . De l’autre, l’Australie, annoncée parmi les plus sérieux outsiders du Mondial, qui doit désormais se ressaisir après sa défaite surprise face aux Italiennes (2-1) lors de son entrée en lice, qui l'a placée à la 3e place de ce groupe.