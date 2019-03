C'est la dernière répétition générale des Rouge et Bleu avant LE match tant attendu, la réception de Manchester United en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Toujours privés de Neymar Jr et d'Edinson Cavani, les Parisiens ont l'occasion, à Caen ce samedi, de répéter leurs gammes avant de se frotter aux Mancuniens, qu'ils avaient défait avec brio le 12 février dernier à Old Trafford (2-0). Au classement, le PSG est plus que jamais intouchable en tête de la Ligue 1, avec 17 points d'avance sur Lille et un match en retard à jouer.





Pour les Caennais, la situation est beaucoup plus critique. En position de barragiste avec 20 points, à égalité avec le premier relégable Dijon, l'urgence est de mise, les Normands comptant 4 points de retard sur le 16e, Amiens, et 5 sur Monaco, 15e. Le week-end dernier, après avoir mené toute la seconde période contre Toulouse, les hommes de Fabien Mercadal ont vu leurs adversaires égaliser dans les dernières secondes par Gradel. Un énorme coup dur dans la course au maintien.