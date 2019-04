EN DIRECT - PSG-Nantes (1-0) : Paris devant grâce à Marco Verratti

Au niveau des forces en présence, le PSG devrait s'appuyer sur une équipe toujours handicapée par les absences d'Edinson Cavani, Angel di Maria et Neymar Jr, qui a repris l'entraînement ce mercredi. Le onze de départ de Tuchel pourrait voir Areola enchaîner dans les buts, protégé par Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva et Kimpembe. Au milieu, Verratti et Bernat pourraient être alignés, entourés de Diaby et Kurzawa. Enfin, le duo Choupo-Moting-Mbappé en pointe pourrait être reconduit.





Chez les Canaris, Vahid Halilhodzic pourra certainement compter sur son capitaine Valentin Rongier, Valentin Eysseric, Nicolas Pallois ou encore son portier Maxime Dupé.