Trois jours après avoir facilement évité le piège nommé Pontivy en 32e de finale de la Coupe de France (4-0), le Paris Saint-Germain a chuté devant son public à la surprise générale face à de valeureux Guingampais, sur le score de 2-1. Dominateurs en première période mais incapables de trouver la faille, le PSG va d'abord trembler à l'heure de jeu en concédant un premier penalty sur une faute évidente de Thomas Meunier sur Marcus Thuram.





Ce dernier va complètement manquer sa frappe et donner l'opportunité au PSG d'ouvrir le score dans la foulée par Neymar, qui reprend parfaitement un centre de Meunier de la tête (63'). Quelques minutes plus tard, idéalement servi par Mbappé, Cavani va louper de quelques centimètres le but du break et maintenir l'espoir dans la tête des Bretons. C'est finalement à la 81e minute que l'EAG va recoller avec un nouveau penalty, moins évident cette fois, concédé par Bernat.