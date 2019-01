En face, Guingamp, malgré un début de saison délicat, reste sur une série de trois victoires consécutives et peut nourrir l'espoir d'embêter le Paris SG ce mercredi, comme l'a déclaré l'entraîneur de l'EAG, Jocelyn Gourvennec, en conférence de presse : "On a beaucoup travaillé pour se qualifier à Nice et on va jouer ce match avec beaucoup d’envie. (...) Ils sont très durs à jouer mais dans un coin de notre tête, il y aura l’ambition de les pousser le plus loin possible, de les embêter, de réussir à les gêner le plus longtemps possible. Le rapport de force est largement défavorable mais il faut que l’on fasse, nous, un bon match."