EN DIRECT - Mondial 2018 : suivez l'annonce de la liste des 23 joueurs avec nous

CLASSEMENT





En parallèle de l'annonce de la liste de l'équipe de France pour le Mondial, la FIFA a publié le dernier classement des nations ce jeudi. L'Allemagne a conservé la tête du classement mensuel, devant le Brésil et la Belgique.





Le Top 10 n'a pas évolué, la Suisse et la France occupant respectivement les 6e et 7e rangs, derrière le Portugal et l'Argentine mais devant l'Espagne toujours à la 8e place.