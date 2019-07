EN DIRECT – Angleterre - Etats-Unis : Rapinoe sur le banc pour commencer

De fait, dans le jeu, l’Angleterre est l’équipe la plus impressionnante depuis le début de la compétition, et ses performances dessinent une authentique montée en puissance, comme en attestent ses deux victoires 3-0 en 8es et en quarts de finale, sans forcer son talent, ni son physique.





Les "Three Lionesses" visent, elles, leur toute première finale. "Tous les autres demi-finalistes ont disputé des finales ces dernières années, note Bronze. Ça peut être un avantage pour nous, parce que nous avons encore cette faim à satisfaire." À la Coupe du monde 2015, l'Angleterre s'était inclinée en demi-finale contre le Japon avec un but contre son camp dans le temps additionnel (1-2). "Nous avons plus appris sur ce match que sur aucun autre, affirme encore la défenseuse star. Ça explique pourquoi nous sommes si résilientes et pourquoi nous croyons autant en nous. maintenant" On a sacrément hâte d'y être.