REVIVEZ - Coupe du monde 2019 : la Suède rejoint les Pays-Bas en demies après sa victoire sur l'Allemagne !

Quelques minutes plus tard, Jakobsson, servie en profondeur par Rubensson, va crucifier Schult d'un plat du pied droit plein de sang-froid (22'). Au retour des vestiaires, c'est Blackstenius, intenable sur le front de l'attaque, qui va donner l'avantage aux Scandinaves, en étant à l'affût devant le but pour tromper à bout portant la gardienne allemande. Malgré plusieurs occasions allemandes dans le dernier quart d'heure, les Suédoises vont faire le dos rond pour empocher la victoire et cette place si importante en demi-finale, qui lui permet de se qualifier pour les Jeux olympiques l'an prochain à Tokyo.