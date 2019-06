EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : les Pays-Bas et l'Italie s'affrontent pour une place en demie

Bien sûr, les Pays-Bas sont favoris. Mais ils ne sous-estiment pas leurs adversaires, la surprise de ce Mondial. "L'Italie est très puissante, a un jeu très direct, les Azzurre veulent perforer notre défense. C'est une très bonne équipe. Mais notre force est similaire à la leur, nous avons une bonne possession du ballon et nous sommes bonnes en contre-attaque", a déclaré la sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman.





En huitièmes de finale, les Pays-Bas ont bataillé pour se défaire du Japon grâce à un penalty inscrit dans le temps additionnel, tandis que l'Italie n'a pas trop souffert pour écarter la Chine (2-0).





Attention donc aux Italiennes, sur leur petit nuage. Elles sont en quart de finale d'un Mondial pour la première fois depuis 28 ans, elles n'étaient même jamais sorties des phases de poules depuis 1991. "Nous sommes tellement fières d’être arrivées jusqu’ici, mais également de la manière dont on l’a fait ! On est meilleures à chaque match. On veut voir jusqu’où on peut aller" a expliqué la capitaine Sara Grama en conférence de presse.