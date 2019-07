REVIVEZ - Coupe du monde 2019 : les Suédoises remportent la "petite finale" face à l'Angleterre

Ce samedi à Nice, les Suédoises ont pris le dessus sur les Anglaises de Phil Neville grâce à leur impact physique et leurs attaques rapides, bien amenées par Blackstenius et Jakobsson. L'ouverture du score survient à la 11e minute de jeu par Asllani. La milieu de terrain profite d'une mauvaise relance de McManus pour tromper Telford d'une belle frappe du droit.





Onze minute plus tard, c'est Jakobsson qui va s'illustrer en enroulant parfaitement une frappe du droit, après un bon relais avec Blackstenius, sa consœur d'attaque. A la demi-heure de jeu, les "Lionesses" vont reprendre espoir avec un but signé Kirby, après un bon travail depuis l'aile droite.





Quelques minutes plus tard, Ellen White, co-meilleure buteuse de la compétition avec six buts, croit égaliser pour les siennes avant que son but du gauche soit refusé, après consultation du VAR qui indiquait une main de l'attaquante. Grâce à ce succès, la Suède finit sur une bonne note et monte une nouvelle fois sur la troisième marche du podium du Mondial, après 1991 et 2011.