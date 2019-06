EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : suivez avec nous Angleterre-Norvège, dont le vainqueur affrontera les Bleues ou les USA

Les choses sérieuses commencent. Huit équipes seulement peuvent désormais prétendre au sacre mondial, le 7 juillet à Lyon, et les quarts de finale débutent dès ce jeudi, avec un alléchant Angleterre-Norvège qui nous intéresse d’autant plus que son vainqueur affrontera, mardi prochain en demi-finale, le vainqueur du quart de vendredi entre la France et les États-Unis.