EN DIRECT – Coupe du monde 2019 : suivez avec nous la demi-finale des outsiders entre les Pays-Bas et la Suède

Le collectif, c’est toutefois aussi la grande force des Suédoises, sans véritable star depuis la retraite de leur buteuse Lotta Schelin en 2018, et qui ont vu huit joueuses différentes marquer leurs neuf buts dans ce Mondial, signe de la solidarité s’exprimant dans cette équipe. Et de toute la difficulté à défendre que cela implique pour les adversaires, le danger venant, pour le coup littéralement, de partout. Enfin, notons que les Scandinaves ont une revanche à prendre, depuis leur élimination par les Oranje en quarts de l’Euro 2017. "Beaucoup de choses se sont passées depuis cette rencontre, on ne peut pas se baser là-dessus, note cependant la capitaine Nilla Fischer. Depuis ce temps, nous avons évolué et nous avons accumulé de la confiance." On a vu. Et on demande à revoir.