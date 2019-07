EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : suivez la finale entre les États-Unis et les Pays-Bas, apothéose d'un mois de compétition

L'affiche est belle : les championnes du monde en titre (États-Unis) affrontent les championnes d'Europe en titre (Pays-Bas). Mais l'affiche peut également sembler déséquilibrée, entre les triple championnes du monde (1991, 1999, 2015) et quadruple médaillées d'Or aux JO (1996, 2004, 2008, 2012) et celles qui atteignent ce stade de la compétition pour la première fois de leur histoire, certes dès leur deuxième participation à un Mondial.





"Ce sera très compliqué, mais nous sommes prêtes" a assuré la sélectionneuse néerlandaise Sarina Wiegman. "C'est incroyable d'avoir la chance de disputer la finale, ce sera difficile mais tout peut arriver sur un match." Alors que les Pays-Bas ont souffert en demie contre la Suède pour arracher la victoire après la prolongation, ils pourraient en plus devoir se passer de leur meilleure joueuse, Lieke Martens, blessée de longue date à un orteil.





Au contraire côté américain, l'armada devrait être de sortie, avec le retour de Megan Rapinoe, touchée aux ischio-jambiers et absente face à l'Angleterre (2-1), et auteure de deux doublé en huitième et en quart de finale.