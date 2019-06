EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : en danger face à la surprenante Italie, le Brésil joue son avenir dans la compétition

AVANT-MATCH - Ce mardi soir, à 21h à Valenciennes, l'Italie et le Brésil croisent le fer dans le cadre de la troisième journée du groupe C du Mondial 2019. Si l'Italie, victorieuse de ses deux confrontations avec l'Australie (2-1) et la Jamaïque (5-0), est d'ores et déjà assurée de voir les huitièmes de finale, le Brésil est sous la menace d'une élimination dès le premier tour.