EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : l'Allemagne et la Suède croisent le fer pour une place en demies

AVANT-MATCH - Ce samedi, l'Allemagne et la Suède s'affrontent pour la dernière place dans le dernier carré de la compétition. Les deux équipes se connaissent parfaitement et la rencontre promet d'être très animée. Le vainqueur affrontera les Pays-Bas, tombeurs de l'Italie plus tôt dans l'après-midi.