EN DIRECT - États-Unis-Thaïlande : les championnes du monde américaines remettent leur titre en jeu

Les revoilà parties à la conquête du monde. Les États-Unis, tenantes du titres et grandes favorites à leur propre succession, font leur entrée dans la Coupe du monde contre la Thaïlande ce mardi 11 juin (à 21h, en live commenté sur LCI.fr) au Stade Auguste-Delaune à Reims. Déjà sacrées à trois reprises (1991, 1999 et 2015) et présentes à chaque fois sur le podium en sept éditions depuis 1991, les Américaines, solidement accrochées à la première place du classement Fifa depuis quatre ans, ambitionnent de réaliser le doublé, en conservant leur titre obtenu en 2015, ce qu'aucune équipe n'a réussi à faire jusqu'ici.





Pour leurs débuts dans la compétition, les "Yanks" de Jill Ellis, emmenées par une pléiade de stars (Alex Morgan, Carli Lloyd et Megan Rapinoe, pour ne citer que les plus connues) vont se confronter aux Thaïlandaises, qu'elles avaient battues 9-0 en 2016. Pour leur deuxième participation à la Coupe du monde, les "Éléphantes de Guerre", 34e au classement de la Fifa, sont au pied de l'Everest. Les coéquipières de Suchawadee Nildhamrong, née Miranda Nild en Californie, vont tenter déstabiliser les USA, à l'instar de l'Argentine qui a arraché le nul lundi face au Japon (0-0), championne du monde en 2011 et finaliste en 2015.