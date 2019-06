EN DIRECT - Coupe du monde 2019 : les Etats-Unis affrontent la Suède, avec la première place du groupe en ligne de mire

FOOTBALL - Ce jeudi soir à 21 heures (sur TMC), la Suède et les Etats-Unis s’affrontent dans un match décisif pour la première place du groupe F. Les Américaines seront-elles aussi dominatrices que face à la Thaïlande et au Chili ? A priori la Suède devrait les obliger à puiser un peu plus dans leurs ressources, et à faire plus appel à leur défense.