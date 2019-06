EN DIRECT - Coupe du monde : l'Italie, sensation de ce Mondial, se qualifie pour les quarts après sa victoire face à la Chine

Deux qualifiées surprises pour une place en quart. Après être sorties avec les honneurs de leur groupe respectif, l'Italie et la Chine s'affrontent ce mardi (à 18h, en live commenté sur LCI) à Montpellier en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Sur le papier, le match est ouvert. Aucun favorite ne se dégage, même si la "Squadra Azzurra" a fait une meilleure impression. Premières de leur poule, devant l'Australie et le Brésil, les joueuses de Milena Bertolini prônent un jeu offensif, loin du "catenaccio", le cadenas défensif rendu célèbre par les garçons, et marquent les buts par paire ou par brelan (sept en trois matches). Une opposition de style avec les Chinoises, dont la force réside sur sa défense imperméable (un but concédé).





"Je ne dirais pas que la Chine joue le "catenaccio"et nous la fantaisie", nuance la sélectionneuse italienne. La Chine est une équipe complète, très bien organisée, elle sait jouer repliée, mais pas seulement. Et de notre côté, nous cherchons à équilibrer le plus possible tous les aspects du football, la construction, la défense... Mais en effet, la fantaisie est une particularité des joueuses italiennes, je crois que ce sera très équilibré." Bien malin celui capable de dire de quel côté penchera la balance.