ANOMALIES





Le président de Cardiff City, Mehmet Dalman, a évoqué les suites du contrat signé entre le club gallois et le joueur disparu, Emiliano Sala. Interrogé par la BBC, il a affirmé qu'il paierait les indemnités dues à Nantes, s'il le faut. Il a aussi dénoncé des "anomalies" dans le contrat du joueur. "Si, contractuellement, nous sommes obligés de les payer, alors nous le ferons. Nous sommes un club honorable", a-t-il déclaré. "Mais si nous n'y sommes pas obligés - et il existe quelques anomalies dans le contrat -, il est certain que vous attendriez que moi, en tant que président et gardien des intérêts de ce club, que j'examine et défende notre position. C'est ce que nous faisons. (...) Nous ne disons ni oui ni non (sur le paiement des 17 millions d'euros, ndlr). Nous disons simplement, s'il vous plaît comprenez qu'il reste beaucoup de questions qui ont besoin de réponses."