45'+1





⏰ C'EST LA PAUSE À GASTON-GÉRARD !!! Le PSG mène 2-0 à la mi-temps. Sans forcer, les Parisiens ont fait la différence grâce à Marquinhos (7e) et Kylian Mbappé (40e), auteur de son 25e but de la saison en 22 rencontres de Ligue 1. Dijon, 18e et barragiste, a eu du mal à s'approcher des 30 derniers mètres parisiens.