EXPERTISE





Michel Polacco, journaliste expert en aéronautique, a un avis différent de Tytelman. "Effectivement, cette épave n'a pas l'air très abîmée, même si on ne voit pas bien l'avant, et on ne voit pas, par exemple, si le moteur s'est séparé du fuselage ou pas", a-t-il déclaré sur le plateau de France 3 Pays de la Loire. "Néanmoins, quand on voit cette épave, même s'il s'agit d'un avion léger, et que par nature, il se détruit moins lors d'un choc ou d'un amerrissage forcé, on peut penser que l'avion n'est pas tombé, n'a pas fait une chute, mais plutôt que le pilote, peut-être suite à l'arrêt de son moteur, a tenté d'amerrir. C'est évidemment quelque chose de très difficile à faire, surtout qu'avec une météo mauvaise, il est très difficile d'apprécier la hauteur, de nuit, et donc probablement, l'avion s'est abîmé lors de l'amerrissage".





Selon lui, "l'avion ne s'est pas désagrégé en vol, ça c'est certain. En plus, ce sont des avions qui sont connus pour leur vitesse, donc ça veut dire que s'il avait fait une chute ou une descente extrêmement rapide, il y aurait pu avoir un choc très violent avec la surface de l'eau et on n'aurait pas retrouvé le fuselage dans cet état-là".