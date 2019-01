SURVOL





La mère, la soeur et le cousin d'Emiliano Sala, arrivés dimanche à Guernesey, ont demandé à survoler la zone de recherches, et plus précisément celle considérée comme le lieu le plus probable de l'accident, mais un vent violent les en a empêchés, révèle L'Équipe ce lundi. Une compagnie d'hélicoptères s'est toutefois proposé d'organiser ces vols au début de cette semaine, en accord avec les autorités locales.