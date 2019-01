TRAUMATISME





Souleymane Bamba, défenseur de Cardiff City, a raconté à Sky Sports ce lundi comment le vestiaire a réagi au drame la semaine dernière : "C'est une tragédie, et en tant qu'être humain, si vous avez un coeur, vous ne pouvez qu'avoir mal. Même si nous ne l'avions vu que très rapidement, à partir du moment où il a signé et est venu nous dire bonjour, on l'a considéré comme l'un d'entre nous. Nous devons garder espoir parce que son corps n'a pas été retrouvé. Même s'il y a très peu de chances, nous voulons croire que cette histoire peut bien finir. La semaine a été très dure pour nous tous, on est très affectés. Honnêtement, personne ne pouvait y croire. Au départ, on a cru à une blague stupide. Quand on a réalisé que c'était vrai, on s'est tous appelé et envoyé des messages. Et quand on s'est revus le surlendemain à l'entraînement, chacun de nous était encore en état de choc."