Dans un message vocal envoyé via WhatsApp à des proches et divulgué par le quotidien sportif argentin Olé mardi soir, le footballeur avait fait part de son inquiétude concernant l’appareil : "Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff. Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, sachez-le. Papa, qu'est-ce que j'ai peur !"