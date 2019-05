EN DIRECT - Équipe de France : une liste élargie avec trois petits nouveaux, Lenglet, Maignan et Dubois

DUBOIS





Sur la première convocation de Léo Dubois en équipe de France : "On le suit depuis un bon moment. C'est un jeune joueur. Le niveau international, il le connaît parce qu'il joue la Ligue des champions avec l'Olympique lyonnais. Il a été embêté par des blessures, il a connu une forte concurrence à son arrivée à Lyon mais c'est lui qui joue beaucoup plus. Il gagne en sérénité. Il est plutôt performant dans la phase défensive ce qui ne l'empêche pas d'être performant offensivement. Pour dire qu'il a le niveau international, c'est en y venant et c'est à lui d'y venir le plus souvent possible."